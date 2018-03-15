Скільки грошей українці зберігають у банках: дані НБУ

За даними Національного банку України, поточний обсяг гривневих депозитів на 1,5% нижчий, ніж показник на початок 2018 року. Обсяг валютних депозитів впав на 1,2%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за лютий зріс на 1,4% – до 482,974 млрд гривень. Щодо валютних депозитів у доларовому еквіваленті, то вони зросли на 0,4% – до 13,560 млрд доларів.

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Залишки за гривневими кредитами зросли на 0,8% у лютому і на 1,9% з початку 2018 року – до 580,037 млрд гривень. Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті скоротилися на 0,4% в лютому, але при цьому зросли на 5,4% з початку цього року – до 16,743 млрд доларів.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік зріс на 15,1% – до 489,948 млрд гривень, а валютних – на 2,7% до 13,676 млрд доларів.

До слова, через війну на Донбасі та несприятливу економічну ситуацію в країні, чимало українців вдаються до трудової міграції, яка зростатиме.