Скільки грошей з бюджету пішло на депутатів

Майже 700 мільйонів гривень було витрачено з бюджету на зарплати, відрядження, компенсацію вартості проїзду та житла народним депутатам.

За інформацією управління справами апарату Верховної Ради, наданою у відповідь на запит 24 каналу, з 27 листопада 2014 року по 30 червня 2019 року народні депутати восьмого скликання отримали з бюджету зарплату на загальну суму 469 мільйонів 12 тисяч 200 гривень.

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Найбільшу заробітну плату отримав Віктор Пинзеник – 1 мільйон 396 тисяч 400 гривень, найменшу – Дмитро Ярош у сумі 615 тисяч 600 гривень.

Крім цього, у 2014-2019 роках з державного бюджету гроші витрачали на:

закордонні відрядження народних депутатів України – 38 мільйонів 253 тисячі 600 гривень;

відрядження у межах України – 1 мільйон 339 тисяч 400 гривень;

компенсацію вартості проїзду територією депутатам – 54 мільйони 78 тисяч 500 гривень;

компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера нардепам – 153 мільйони 692 тисячі 100 гривень.

На ремонт у будівлі Верховної Ради за термін роботи восьмого скликання використано 22 мільйони 235 тисяч 500 гривень.



Деякі бюджетні витрати на нардепів

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