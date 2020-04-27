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      Скільки мільярдів держава недоотримала від митниці та податкової: дані Мінфіну

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      Мінфін: Держава недоотримала від митниці 76 мільярдів гривень, від податкової – щонайменше 15 мільярдів
      Мінфін: Держава недоотримала від митниці 76 мільярдів гривень, від податкової – щонайменше 15 мільярдів / "Слово і діло"

      За підсумками 2019-го та першого кварталу 2020 року Державна митниця не виконала план щодо надходжень до Держбюджету. Загалом кошторис недоотримав платежі на суму у 76 мільярдів гривень. Те ж саме стосується й податкової – відомство не виконало план першого кварталу на 15,5 мільярда гривень.

      Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Як зазначив очільник Мінфіну у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс–Україна, саме недонадходження доходів від митниці та податкової було однією з причин того, чому звільнили керівництво цих служб.

      До теми Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова

      Зокрема, він наголосив, важливо, щоб податкова і митниця наповнювали бюджет, особливо у нинішній ситуації, коли державі життєво необхідно мати кошти, аби

      • забезпечити фінансову стабільність,
      • виплачувати пенсії, зарплати медикам і вчителям,
      • утримувати боєздатну армію,
         
      • тощо.

      Безумовно, реалії з пандемією, карантином вносять свої корективи і є об’єктивні чинники, чому може бути недобір. Але ж подивіться на цифри: митниця не виконала план за 2019 рік на 56 мільярдів гривень, розпис першого кварталу – майже на 20 мільярдів гривень. Те саме з податковою: якби не було одноразових надходжень до бюджету від НАК "Нафтогазу", план першого кварталу не було би виконано на 15,5 мільярда гривень,
      – повідомив Марченко.

      Зауважимо! Надходження митних платежів до бюджету залежить від низки факторів, зокрема курсу валют і обсягів імпорту. У 2019 році курс гривні був міцнішим, аніж закладали у бюджеті, тому митниця недовиконувала планові платежі. Це ж можна було спостерігати й на початку 2020 року. Згодом курс долара зріс, однак скоротилися обсяги імпорту товарів, що також вплинуло на митні надходження.

      Коротко про звільнення керівників Державної митної та Державної податкової служб

      • 24 квітня Верховна Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
      • Того ж дня на позачерговому засіданні уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та очільника Державної митної служби Максима Нефьодова.
      • Крім того, без посад залишилися ще й заступники Нефьодова – Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов. Також звільнили Дмитра Венцковського, що був заступником Верланова.
      • Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
      • Чинний міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував звільнення так: "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави".
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство фінансів України Сергій Верланов Максим Нефьодов Сергій Марченко Гроші Державна податкова служба Державна митна служба
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