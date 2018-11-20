Скільки мирних жителів Донбасу загинуло у жовтні
У жовтні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 18 жертв серед цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на відповідний звіт.
Зазначимо, що з цих 18 мирних жителів Донбасу 5 людей були вбиті, а 13 – поранені.
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"У цілому інциденти, пов'язані з мінами і ВПВ (вибухонебезпечними пережитками війни), призвели до 61% жертв", – сповістили у звіті.
До слова, протягом доби 19 листопада проросійські бойовики 21 раз обстріляли українських військових на Донбасі. Троє захисників України зазнали поранень.
Джерело: 24 Канал
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