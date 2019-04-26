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      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка

      Право на гідність 616 Читать новость на русском

      Згідно з даним Національного екзит-полу, на президентських виборах Володимир Зеленський набрав рівно 73% голосів українців, а Петро Порошенко – 25,5%. Однак, насправді кандидати не мають такої підтримки від українців.

      Обидва табори чомусь забули про тих громадян, які не прийшли на вибори. В нашому випадку йдеться про 39% виборців. Тобто про більше ніж 10 мільйонів українців. Для розуміння – це вдвічі більше ніж проголосували за Петра Порошенка. І не набагато менше, ніж проголосували за Володимира Зеленського.

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      В реальності чинного президента підтримали не 24% виборців, а 15%. А переможець отримав не 73% голосів, а 46%. Відчуваєте різницю? Вона в мільйони голосів. Так працює виборча система України. Голоси тих, хто не прийшов на дільниці, розподіляється поміж учасників пропорційно їхній підтримці.

      Тобто ось ці 24% і 73% вираховуються не від усіх 29,5 мільйонів виборців, а лише від тих, хто прийшов на дільниці. Тобто від 62% виборців, які брали участь в голосуванні.

      Безперечно можна дискутувати про справедливість такої системи. Але точно помилкою є привласнювати Порошенку та Зеленському підтримку більше ніж 10 мільйонів українців, які не прийшли на вибори. Значна частина з них тому і не прийшли, щоб не віддавати свій голос ані Порошенку, ані Зеленському.

      Щоб ще краще відчути різницю, наведу чудовий приклад від користувача Facebook Олександри Азарової. Уявіть собі автобус, в якому їде 100 людей. Вам здається, що з них 24 людини – це фанати Порошенка, а 73 – Зеленського. Однак це зовсім не так. З цих 100 людей, разом з вами в автобусі будуть їхати – 15 виборців Порошенка, 46 виборців Зеленського, а ще 39 людей, позиція яких не визначена. Причому більшість з них є точно ні за першого, ні за другого.

      результати виборів
      Результати виборів-2019

      Я тут хочу наголосити, що 39 – це майже стільки ж як 46. І, вибачте мені шановні виборці Зеленського, але 46 – це аж ніяк не 73. Якщо вам здається, що 46 і 73 – це дуже близько, то ось вам ще кілька прикладів – вартість таксі 46 і 73 гривні або різниця у віці 46 років і 73 роки.

      У випадку з виборами президента йдеться не про десяток людей, а про більше ніж 10 мільйонів українців. Підтримку якими чи то Порошенка, чи то Зеленського дофантазували їхні фанати.

      Рівень підтримки того чи іншого політика легко відстежити, порівнюючи результати на кількох виборах. В Зеленського ці вибори перші, а тому порівнювати, на жаль, зможу лише на прикладі Порошенка.

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      На виборах президента у 2014 році за Порошенка проголосували 9 мільйонів 800 тисяч українців. В першому турі цих виборів за Порошенка віддали голоси 3 мільйони громадян, в другому – 4,5.

      Беремо результат першого туру, бо саме в ньому голосували "за" кандидата. Плюс 1,5 мільйони голосів доотриманих Порошенком в другому турі – це голоси проти Зеленського, а не за Порошенка. У висновку – за минулі п'ять років чинний президент втратив підтримку 6 мільйонів 800 тисяч українців.

      6 мільйонів 800 тисяч виборців Петра Порошенка відмовилися за нього голосувати після п'яти років президентства. Чинний президент втратив вдвічі більше власних виборців, ніж з ним залишилося.

      З такою динамікою підтримки, я маю серйозні сумніви щодо потрапляння партії Порошенка в наступний парламент. 

      Проте я хочу звернути увагу команди Зеленського на динаміку падіння довіри до Порошенка. Звернути уваги й попросити винести уроки. Перемогти на виборах значно легше, ніж зберегти рівень підтримки, отримавши владу.

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      Ба більше, коли цей рівень підтримки зовсім не 73%, як би тобі хотілося вірити, а лише 46%. Втримати довіру цих 46% – завдання далеко не з простих. І я вже навіть не говорю про те, як добитися довіри тих 39%, які цього разу на вибори не прийшли.

       

       

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Право на гідність Відеоблоги Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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