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      Скільки заробляють українці на равликах: неочікувані суми

      Зроблено в Україні 71

      Равликові ферми – це один із найстрімкіших за розвитком сільськогосподарських трендів останніх років. Молюски показують неймовірні показники в Україні, коли йдеться про окупність перших інвестицій.

      Равликові ферми почали з'являтись кілька років тому, а тепер уже існує окрема асоціація виробників равликів, яка об'єднує 86 ферм у 19 областях.

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      Хто купує равлики

      Делікатес у мушлі рідко побачиш на святковому столі українця. Звідки ж тоді попит? Головний ринок збуту – це Західна Європа. За рік тут споживають кілька десятків тисяч тонн молюсків, а хотіли б і більше. Ринок заповнений на 70% і, схоже, українці радо готові заповнити нішу. Клімат наш підходить, землі достатньо, як і сировини для годування.

      равлики ферма
      Равликова ферма

      Наразі потужності України невеликі – до 400 тонн равликів у рік. Водночас переробні заводи в Європі радо приймають партії і на 600 тонн. За такі масштаби обіцяють вищу ціну і, що не менш важливо, тоді українці зможуть продавати свій товар напряму французам та італійцям, уникаючи посередників, а це переважно польські чи латвійські компанії. 

      равлики
      Найбільшими споживачами равликів є Західна Європа

      Такі умови породили ще одну особливість равликового бізнесу в Україні. Тут фермери не конкуренти, а радше компаньйони. Першопрохідці, які налагодили роботу власних ферм, готові ділитися секретами: записують ролики у YouTube та запрошують до себе на навчання.

      Чи важко вести равликовий бізнес

      Якщо вам здалося, що догляд за фермою – не бий лежачого, то мусимо розчарувати. Власники такого бізнесу відпочивають хіба що в грудні-січні, коли їхні підопічні впадають в анабіоз.

      Приблизно з середини лютого в розпліднику піднімають температуру до 17 градусів і починається новий цикл, що триватиме аж до жовтня. Один равлик за рік може дати потомство, яке, подорослішавши, сягне 35-ти кілограмів. До того ж равлики – гермафродити, тож після спарювання обидва продовжать свій рід.

      равлики
      Власники равликового бізнесу відпочивають лише у грудні-січні

      Скільки можна заробити на равликах

      Тут ви працюєте за гривні, а продаєте в євро – так коротко озвучують головну перевагу равликового бізнесу. Кілограм живих молюсків коштує приблизно 3,5 євро, тоді як одна ферма продукує кілька десятків тонн. Інший продукт – равликова ікра, ціна якої становить тисячу доларів за кілограм.

      Якщо Європа приваблює гуртовими продажами, то в роздріб найвигідніше равликів продавати українським ресторанам та супермаркетам. Тоді молюск коштуватиме майже удвічі дорожче. Бракує тільки попиту, адже українці з'їдають лише 10% равликів. Тож фермери часто відкривають дегустаційні зали, аби допитливих відвідувачів перетворити на майбутніх клієнтів.

      равлики
      Фермери часто організовують дегустації, аби популяризувати незвичний делікатес

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні Бізнес Гроші Європа Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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