Склад делегації "нормальний", – Кулеба запевнив, що Трухін не полетів у США

ЗМІ заявляли, що у США у складі української делегації полетів депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін. Але очільник МЗС України Дмитро Кулеба поспішив спростувати цю інформацію.

За словами міністра, склад української делегації "нормальний" і депутатів серед її членів немає.

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Що цьому передувало

Низка українських медіа повідомила, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі нібито вважає включення депутата Олександра Трухіна до української делегації "недоречним". Однак офіційних підтверджень того, що Трухін таки увійшов до складу делегації, а Пелосі зробила таку заяву – немає.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що парламент не делегував жодних народних депутатів у відрядження до Вашингтона.

Чому Трухін викликав різке обговорення

Як пишуть ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Керівник президентської партії Олександр Корнієнко відмовився розкривати деталі інциденту та порадив чекати офіційної заяви Національної поліції.

Спікер парламенту Дмитро Разумков сподівається, шо незабаром Трухін таки розповість про свою роль у скандальній ДТП на Київщині. Якщо підтвердяться деякі факти щодо аварії, то реакція має бути жорсткою.