Скоро заговоримо про іншу ситуацію на фронті, – Офіс Президента прогнозує зміни у війні

Україна довго очікувала на військову підтримку від партнерів. Нещодавно в США ухвалили допомогу для нашої держави в розмірі понад 61 мільярд доларів. Країни Європи також активніше розпочали процес надання Україні потрібного озброєння. Залишається лише чекати, коли все надійде та буде помітний результат.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що логістика доправлення військової допомоги для України – досить складний процес. Сьогодні кількісно інші обсяги зброї, які потрібні на полі бою, тому треба більше часу, щоб їх доправити.

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Зміни на фронті

Подоляк пояснив, що Росія майже пів року накопичувала ресурс, щоб почати активно його використовувати з осені 2023 року. Продовжує застосовувати його проти України й сьогодні.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на YouTube 24 Каналу о 18:00.

Україні теж потрібно налагодити логістику та накопичити ресурси. Тільки тоді, на його думку, можна буде поступово ламати лінію фронту, де має перевагу ворог, та перехоплювати ініціативу.

Сьогодні немає ні логістичних, ні юридичних перепон для цього (збільшення ресурсів – 24 Канал) – потрібно тільки почекати. Скоро заговоримо про іншу ситуацію на лінії фронту,

– сказав Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що окрім постачання військової амуніції головним чинником зміни ситуації на лінії фронту стануть і авіаційні компоненти, зокрема F-16.

Нам треба припинити домінування росіян у повітрі, а саме застосування ними керованих авіаційних бомб і балістики, яку вони активно використовують по Херсону та Харкову,

– наголосив радник.

Україні треба збільшити обсяги й протиповітряної оборони, зокрема пускові системи та ракети до них.

Коли всі ці компоненти в повному обсязі будуть на території України, тоді будемо говорити про інший тип перебігу подій і по лінії фронту, і взагалі у цій війні,

– підсумував Михайло Подоляк.

Ситуація на лінії фронту: основне