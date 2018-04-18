Слідом за Telegram в Росії хочуть заблокувати ще й Facebook

Роскомнадзор до кінця 2018-го перевірить соціальну мережу Facebook.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на слова очільника відомства Олександра Жарова.

За його словами, є низка пунктів, виконання яких вимагатимуть у Facebook.

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Локалізація баз даних російських громадян на території Росії, видалення всієї забороненої інформації – а вони вже значно спізнюються за термінами, і дотримання інших законів,

– пояснив Жаров.

Він додав, що у випадку невиконання якоїсь з вимог постане питання про блокування.

Нагадаємо, 16 квітня суд дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram в Росії. При цьому Творець месенджера Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. І вже через кілька годин після початку блокування, яке відбулося 17 квітня, весь Telegram продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії.