Слідство має з'ясувати, як метадон потрапив в організм Полякова, – "слуга" Янченко

У крові померлого нардепа Антона Полякова начебто знайшли метадон та алкоголь. Слідство має встановити, яким чином наркотик потрапив в організм політика.

Це перша інформація за результатами токсикології, яку нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко отримала зі своїх джерел. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо У крові Полякова виявили метадон та алкоголь, – Янченко про результат токсикології

Слідство має встановити, як наркотик потрапив в кров

Янченко наголосила, важливо, щоб слідство тривало і встановило, яким чином метадон потрапив в організм Антона Полякова, а також інші деталі, що пов'язані з цим.

Дуже страшна новина, можу тільки висловити співчуття рідним. Колеги і друзі до сих пір не відійшли від цієї новини. Всі парламентарі очікують, що слідство буде швидким і об'єктивним, – підсумувала нардепка.

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