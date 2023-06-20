Словаччина визнала Голодомор геноцидом: Зеленський зробив сильну заяву

Парламент Словаччини 20 червня визнав Голодомор геноцидом українського народу. Володимир Зеленський подякував за вагоме рішення.

Все більше країн світу визнають Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Декілька днів тому відповідне рішення ухвалила Хорватія.

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Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв,

– заявив президент.

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