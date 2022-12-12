Винищувачі для України: чому Словаччина знову готова передати Україні МіГ-29

Словаччина заявила, що готова передати Україні літаки МіГ-29. Крім того, цікаві події відбуваються й у США, що може завершитись передачею американської авіації нашій державі.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29 уже найближчим часом.

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Передача авіації

Світан зазначив, що передача авіації насправді так просто ніколи не відбувається. Літаки, зокрема винищувачі, вони ніколи не стоять просто так, вони завжди залучені в роботі. Якщо їх знімуть зі свого місця, його одразу ж необхідно перекрити іншими літаками або іншими видами авіаційного озброєння.

Була інформація, що ізраїльські компанії, які брали участь у модернізації радянських літаків, заблокували допомогу Україні. Крім того, говорили й про домовленість між США й росіянами про непередачу нам F-15, F-16 або інших європейських машин. Однак зараз швидше за все знятий такого роду бар'єр, і, дійсно є розмови про передачу в тому числі і словацьких,

– зауважив військовий експерт.

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Американські літаки

Полковник ЗСУ в запасі продовжив, що 2 ескадрильї F-15, переводяться з військової бази у США із задачею зняття з бойового чергування. А на їхнє місце будуть заводитись F-22 з Аляски. Є надія, що ці 2 ескадрильї потраплять до нас і це буде серйозне підсилення ЗСУ.

"Це підсилить нашу систему ПРО, бо це дуже хороші платформи, які можуть нести ті ж ракети АІМ-120, що в NASAMS. Це одна й та ж ракета, просто в NASAMS вона йде на 40 кілометрів, а з літака – на 1000 кілометрів. Рух авіації прикриє наше небо, приблизно на третину збільшить можливість нашої ППО", – наголосив льотчик-інструктор.

За його словами, крім того, це також дуже якісне наступальне озброєння. Ці літаки чи то МіГ-29, чи то F-15 посилять атакувальну здатність ЗСУ.

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