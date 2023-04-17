Словаччина вже передала Україні всі обіцяні літаки МіГ-29

Словаччина завершила передачу багатоцільових винищувачів четвертого покоління МіГ-29 Україні. У новій партії – ЗСУ отримали ще 9 літаків.

Попередньо Словаччина відправила нам 4 винищувачі. Всього Збройні сили нашої країни отримають від Словаччини 13 літаків.

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Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після того, як було передано 4 одиниці, решту – 9 одиниць також успішно передали українським силам,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що передавали винищувачі наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку. Тож, у Міноборони Словаччини подякували усім, хто був залучений до цієї справді "важливої та складної" логістичної операції.

Словаччина не сумнівається, що діє правильно

Очільник оборонного відомства Ярослав Надь зауважив, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України у захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів.

"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас невикористовувані. Ми правильно робимо", – сказав міністр.

У себе на фейсбук-сторінці міністр також зауважив, що "Україна знає як ремонтувати та обслуговувати винищувачі".

Підсумовуючи повторю, що Україна знає як ремонтувати та обслуговувати свої літаки. Про реальну ситуацію на той час, коли їх застосовували Збройні сили, можна прочитати в інтерв'ю з колишнім начальником Повітряних сил – генералом Фрідом, думаю дехто скине щелепу,

– зазначив очільник Міноборони Словаччини, та прикріпив посилання на розмову.

МіГ-29 на захисті українського неба

23 березня Словаччина повідомила, що передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Уже згодом стало відомо, що словацькі літаки захищають українське небо над Харковом.

До слова, винищувачів МіГ-29 передала для ЗСУ й Польща.

Важливо! Україні дуже потрібні винищувачі п'ятого покоління – F-16. На цьому наголошував президент Володимир Зеленський. А ось чому, – пояснювали у Повітряних силах. Зокрема, речник Юрій Ігнат зазначив, що F-16 значно переважає за своїми функціями та роботою за МіГ-29.

F-16 – найпоширеніший літак у світі. Їх є 4,5 тисячі. Такі винищувачі мають на озброєнні 25 країн. Саме ці винищувачі здатні зменшити бойові втрати під час наступу у 10 разів. Більше про те, чому для ЗСУ потрібні саме F-16 – читайте в інтерв'ю з речником Повітряних сил.