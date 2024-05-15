У словацького прем'єра Фіцо стріляли: в мережі оприлюднили момент нападу
На прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. В мережі висвітлили кадри, як це відбувалося.
Нагадаємо, словацькі ЗМІ в середу, 15 травня, повідомили про стрілянину після засідання уряду. Там зазначили, що Фіцо доправили до лікарні.
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Замах на Фіцо
У Словаччині в середу, 15 травня, сталася стрілянина біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду. Внаслідок цього було поранено прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Так, очільника словацького уряду негайно доправили у лікарню.
В мережі вже публікували кадри, як Фіцо терміново вивозять з місця стрілянини. Проте також оприлюднили і сам момент замаху на прем'єр-міністра Словаччини.
Увага! На кадрах чутливий контент!
Момент замаху на прем'єра Словаччини: дивіться відео
На зафільмованих кадрах чути, як нападник здійснив 5 пострілів. Також видно, що стріляв старший чоловік, якого охоронці одразу затримали.
Зауважимо, що раніше місцеві ЗМІ писали, що нападником був 71-річний чоловік із міста Левіце, що на заході країни. Журналісти повідомляли, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.
Що відомо про замах на словацького прем'єра
- В другій половині дня 15 травня у словацькій Гандлові невідомий вчинив замах на прем'єра країни Роберта Фіцо.
- Попередньо, Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди і живіт.
- Згодом опублікували інформацію про те, що він перебуває у важкому стані. У Фіцо зазначили, що словацького прем'єра перевозять на гелікоптері до Банської Бистриці, оскільки до Братислави потрібно було б надто довго добиратися.
- Щодо замаху на політика висловилися колеги словацького прем'єра, де засудили сьогоднішній жорстокий і безжальний напад на нього.