"Слуга" Буймістер прокоментувала плани фракції виключити її зі складу
Джерело:24 канал
Людмила Буймістер заявила, що дізналась про плани щодо ймовірного виключення її з фракції з новин. Вона також запевнила, що "особистих розмов не було".
Нардепка від "слуг" розповіла, що в Трускавці їй вдалось переговорити з президентом. Про це Буймістер заявила в ефірі одного з українських телеканалів.
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Буймістер прокоментувала ймовірне виключення її з фракції "Слуга народу"
Я, як і вся країна, читаю новинні стрічки, коли вони з'являються після брифінгів пана Арахамії або пана Корнієнка. Але зі мною особистих розмов не було,
– заявила політикиня.
Вона також розповіла, що під час з'їзду фракції в Трускавці їй "вдалося пару хвилин переговорити з президентом, який б не знав про наміри Давида Арахамії виключити мене з фракції".
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Вона додала, що вони домовилися про зустріч з президентом, де Буймістер розповість не тільки, "чому голосувала червоною кнопкою по важливому законопроєкту. Я дам йому (президенту – 24 канал) механізми в рамках закону. Так, вони будуть трохи складніше і трохи довше процедурно, але вони точно будуть законними і допоможуть зацементувати той результат боротьби, якого хоче досягти пан Зеленський".
Вона також розповіла, що президент "сказав, що ми найближчим часом знайдемо час", а тому чекає на підтвердження зустрічі.
Коротко про діяльність та заяви нардепки Буймістер
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 4 жовтня заявив, що нардепку Людмилу Буймістер можуть виключити з фракції. Зокрема через те, що голосувала проти закону про деолігархізацію.
- Політикиня Буймістер голосувала проти проєкту закону про олігархів двічі – у першому та другому читанні.
- Про її виключення почали говорити відразу після голосування – 23 вересня 2021 року. Тоді заступниця голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії Євгенія Кравчук, реагуючи на подію, заявила, що їм є що обговорити.