"Слуга народу" запропонував відправити військових з України на підтримку Польщі

Нардеп Олег Дунда з президентської фракції "Слуга народу" запропонував українцям допомогти Польщі з міграційною кризою. Для цього він висунув пропозицію скерувати військових на польсько-білоруський кордон.

Таку думку народний обранець висловив у ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, українські військові-добровольці зможуть захищати межі Євросоюзу.

До теми Пекло на кордоні: мігранти помирають у лісах, поки Лукашенко грає у диявола

Допомога від України ЄС

"Із нашого боку було б доречно допомогти Європейському Союзу й, насамперед, Польщі з кризою на кордоні. Скерувати невеликий контингент на допомогу польським силам безпеки", – зазначив Дунда.

"Слуга народу" переконаний, що це була б справжня союзна співпраця. І в такий спосіб Україна налагодила б більш тісні зв'язки з блоком країн НАТО та ЄС.

Депутат підкреслив, що захист Європи – це має бути функція України в Євросоюзі.

Він також зауважив, що війська Великої Британії які можуть потрапити в Україну – це "парасолька" на випадок загострення ситуації з Росією. Мовляв, це "перший реальний крок підтримки від союзників".

Напружена ситуація на кордоні Польщі й Білорусі: останні новини