"Слуга" Ясько приїхала до Міхеіла Саакашвілі у в'язницю в Грузії

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько прибула до Грузії. Вона приїхала у в'язницю в Руставі до свого коханого Міхеіла Саакашвілі.

Журналісти помітили дівчину біля руставської в'язниці. Саме там перебуває затриманий Саакашвілі.

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За інформацією ЗМІ, нардепка прийшла, аби побачитись з коханим. Водночас деталі цієї зустрічі наразі невідомі. Адже "слуга" відмовилась комунікувати із журналістами.

Ясько чекає зустрічі з Саакашвілі: дивіться відео

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В'язницю відвідали і правозахисники. Вони заявили, що прокуратура Грузії хоче заборонити експрезиденту телефонувати рідним. А також – спілкуватися із медійниками та громадськістю.

Вчора, 4 жовтня, Ясько заявляла , що неодмінно поїде до Саакашвілі, але не найближчим часом.

Відомо, що кохана Саакашвілі прийшла на зустріч з ним разом із представником посольства України у Грузії.

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