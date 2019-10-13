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      "Слуга народу" наразі не готова до місцевих виборів, – Арахамія

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      Давид Арахамія
      Давид Арахамія / Фото з Facebook

      Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його партія зараз не готова до місцевих виборів, які пройдуть навесні 2020 року.

      Про це Арахамія говорив у інтерв'ю виданню LB.ua, опублікованому в суботу, 12 жовтня.

      Цікаво: Як депутати пропрезидентської фракції створюють проблеми президенту

      У дострокових виборах немає сенсу

      Нардеп наголосив, що "Слуги народу" не бачать сенсу організовувати дострокові вибори оскільки в партії до них не готові ні інституційно, ні кадрово.

      Між навесні і восени не велика різниця. З точки зору політтехнологій – зима не підходить, краще все ж осінь. Навесні нам не на руку. Місцеві вибори – це 149 тисяч людей. З таким трудом було зібрано список "Слуги народу" з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч!
      – зазначив Арахамія.

      Київські вибори 8 грудня – фантазія

      Що стосується дострокових виборів у Києві нардеп відкинув припущення, що  вони можуть пройти 8 грудня, а ця дата зазначена в одному з законопроєктів про столицю від депутатів "Слуги народу".

      До 8 грудня встигнути було спочатку нереально – якась фантазія,
      – сказав очільник фракції.

      На початку жовтня повідомлялося, що "Слуги народу" вважають проведення дострокових виборів в Києві 8 грудня малоймовірним. Саме тому вони можуть відбутися разом з іншими місцевими виборами.

      До слова, Арахамія також розповів, що, на його думку, олігарх Ігор Коломойський контролює у пропрезидентській політичній силі приблизно 7 – 9 депутатів.

      blog_ava
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      12 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Місцеві вибори 2020
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