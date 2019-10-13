"Слуга народу" наразі не готова до місцевих виборів, – Арахамія

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його партія зараз не готова до місцевих виборів, які пройдуть навесні 2020 року.

Про це Арахамія говорив у інтерв'ю виданню LB.ua, опублікованому в суботу, 12 жовтня.

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У дострокових виборах немає сенсу

Нардеп наголосив, що "Слуги народу" не бачать сенсу організовувати дострокові вибори оскільки в партії до них не готові ні інституційно, ні кадрово.

Між навесні і восени не велика різниця. З точки зору політтехнологій – зима не підходить, краще все ж осінь. Навесні нам не на руку. Місцеві вибори – це 149 тисяч людей. З таким трудом було зібрано список "Слуги народу" з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч!

– зазначив Арахамія.

Київські вибори 8 грудня – фантазія

Що стосується дострокових виборів у Києві нардеп відкинув припущення, що вони можуть пройти 8 грудня, а ця дата зазначена в одному з законопроєктів про столицю від депутатів "Слуги народу".

До 8 грудня встигнути було спочатку нереально – якась фантазія,

– сказав очільник фракції.

На початку жовтня повідомлялося, що "Слуги народу" вважають проведення дострокових виборів в Києві 8 грудня малоймовірним. Саме тому вони можуть відбутися разом з іншими місцевими виборами.

До слова, Арахамія також розповів, що, на його думку, олігарх Ігор Коломойський контролює у пропрезидентській політичній силі приблизно 7 – 9 депутатів.