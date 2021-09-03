Про це повідомив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко під час поїздки до Одеси. Там він зустрівся із підприємцями та посадовцями морської галузі.
До речі У "Слузі народу" пояснили, кого з міністрів та за що можуть відправити у відставку
Навіщо Раді "морський день"
Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх,
– пояснив він.
Як зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, від роботи водного транспорту залежить добробут понад 1 мільйона українців, які у ній залучені. Втім, у галузі накопичилися проблеми, які тривалий час не вирішували.
Які проблеми морської галузі проговорили на зустрічі
- дивідендна політика, яка не дозволяє держпідприємствам залишати достатньо грошей на власний розвиток;
- заохочення переводу суден під український прапор;
- передача частини доходів від портової галузі на потреби громад;
- складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах, через що керівники більшості таких підприємств працюють у статусі в.о.
- відсутність грошей на днопоглиблення;
- складні регуляторні процедури при побудові приватних об'єктів;
- високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження автошляхів до портів;
- брак законних механізмів повернення держпідприємству майна, зданого в оренду.