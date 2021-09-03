Про це повідомив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко під час поїздки до Одеси. Там він зустрівся із підприємцями та посадовцями морської галузі.

До речі У "Слузі народу" пояснили, кого з міністрів та за що можуть відправити у відставку

Навіщо Раді "морський день"

Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх,

– пояснив він.

Як зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, від роботи водного транспорту залежить добробут понад 1 мільйона українців, які у ній залучені. Втім, у галузі накопичилися проблеми, які тривалий час не вирішували.

Які проблеми морської галузі проговорили на зустрічі

дивідендна політика, яка не дозволяє держпідприємствам залишати достатньо грошей на власний розвиток;

заохочення переводу суден під український прапор;

передача частини доходів від портової галузі на потреби громад;

складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах, через що керівники більшості таких підприємств працюють у статусі в.о.

відсутність грошей на днопоглиблення;

складні регуляторні процедури при побудові приватних об'єктів;

високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження автошляхів до портів;

брак законних механізмів повернення держпідприємству майна, зданого в оренду.

Важливо! Верховна Рада наприкінці червня скасувала обов'язкову періодичну переатестацію українських моряків. Раніше ця процедура спричинила появу корупцію і неможливість здати іспити власними силами. Більше про це за посиланням.