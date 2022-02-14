"Слуги народу" обіцяють "проблеми" чиновникам, які втекли з України

Фракція "Слуга народу" 14 лютого збиралась на засідання за участі президента Володимира Зеленського. За його підсумками вирішили, що робитимуть із чиновниками, які втікають з України.

Зокрема, їм дали добу для того, щоб добровільно повернутися додому. Інакше в майбутньому їх чекають проблеми з поверненням. Про це повідомила депутатка Ольга Василевська.

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Флешмоб для депутатів

За словами Василевської, голова фракції Давид Арахамія вніс пропозицію про флешмоб. Нардепи мають фотографуватися з родинами вдома.

Окрім цього, на засіданні також вирішили що потрібно проголосувати за можливість добровільного онлайн голосування депутатів, які на лікарняному. Їхні голосування відображатимуться на табло в залі засідань. Це пропонували зробити шляхом підняття карток відповідного кольору, а голоси рахуватиме лічильна комісія.

Зарплати військовим та економічний паспорт

Потрібно підвищити зарплати військовослужбовцям на 30% вже з 1 березня. Гроші частково візьмуть з підвищення ренти на газ, цей законопроект також потрібно буде ухвалити цього тижня. В 1 читанні президент закликав проголосувати законопроєкт про економічний паспорт українця,

– повідомила Василевська згідно до рішень засідання.

За її словами, Зеленський зазначив, що йдуть переговори про надання Україні фінансової допомоги. Найбільше надають США, Великобританія, Євросоюз, найменше – Німеччина.

При цьому через паніку на тлі російського вторгнення, щодня Україна втрачає мільярди гривень.

Засідання "Слуги народу" основні заяви

Фракція зібралась в Офісі Президента 14 лютого, засідання тривало менше 40 хвилин. На нараді, окрім президента, були ще присутні голова парламенту Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами голови фракції Давида Арахамії, панікувати через російське вторгнення не варто.

Він також наголошував, що Росія не нападе на нашу територію найближчим часом. Все тому, що кількість її військ біля кордонів України, недостатня для повномасштабного вторгнення.

Окрім цього, 14 лютого на таємне засідання також збиралась Рада нацбезпеки та оборони. Також президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до українців.

Президент звернувся до народу: дивіться відео

Повний допис Василевської

За підсумками засідання фракції за участю Президента.

чиновники, які тікають, мають повернутися протягом доби добровільно. Або в них будуть проблеми з поверненням в майбутньому.

Давид Арахамія запропонував флеш-моб депутатам, щоб фотографувались зі своїми родинами вдома.

потрібно проголосувати можливість добровільного онлайн голосування депутатів, які знаходяться на лікарняному. Їхні голосування відображатимуться на табло в залі засідань. Їхнє волевиявлення відбуватиметься шляхом підняття карток відповідного кольору, голоси рахуватиме лічильна комісія.

потрібно підвищити зарплати військовослужбовцям на 30% вже з 1 березня. Гроші частково візьмуть з підвищення ренти на газ, цей законопроект також потрібно буде ухвалити цього тижня.

В 1 читанні Президент закликав проголосувати законопроект про економічний паспорт українця.

Окрім цього, Володимир Зеленський зазначив, що йдуть переговори про надання Україні фінансової допомоги. Найбільше надають США, Великобританія, Євросоюз, найменше - Німеччина.

Щодня від паніки навколо гіпотетичного вторгнення Україна втрачає мільярди гривень: на котуваннях акцій, коливаннях гривні, здорожчанні пального.

Засідання за участю Президента, Прем’єр-міністра, спікера та голови фракції тривало менше 40 хвилин.