"Слуги народу" обіцяють "проблеми" чиновникам, які втекли з України
Джерело:Ольга Василевська у телеграмі
Фракція "Слуга народу" 14 лютого збиралась на засідання за участі президента Володимира Зеленського. За його підсумками вирішили, що робитимуть із чиновниками, які втікають з України.
Зокрема, їм дали добу для того, щоб добровільно повернутися додому. Інакше в майбутньому їх чекають проблеми з поверненням. Про це повідомила депутатка Ольга Василевська.
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Флешмоб для депутатів
За словами Василевської, голова фракції Давид Арахамія вніс пропозицію про флешмоб. Нардепи мають фотографуватися з родинами вдома.
Окрім цього, на засіданні також вирішили що потрібно проголосувати за можливість добровільного онлайн голосування депутатів, які на лікарняному. Їхні голосування відображатимуться на табло в залі засідань. Це пропонували зробити шляхом підняття карток відповідного кольору, а голоси рахуватиме лічильна комісія.
Зарплати військовим та економічний паспорт
Потрібно підвищити зарплати військовослужбовцям на 30% вже з 1 березня. Гроші частково візьмуть з підвищення ренти на газ, цей законопроект також потрібно буде ухвалити цього тижня. В 1 читанні президент закликав проголосувати законопроєкт про економічний паспорт українця,
– повідомила Василевська згідно до рішень засідання.
За її словами, Зеленський зазначив, що йдуть переговори про надання Україні фінансової допомоги. Найбільше надають США, Великобританія, Євросоюз, найменше – Німеччина.
При цьому через паніку на тлі російського вторгнення, щодня Україна втрачає мільярди гривень.
Засідання "Слуги народу" основні заяви
- Фракція зібралась в Офісі Президента 14 лютого, засідання тривало менше 40 хвилин. На нараді, окрім президента, були ще присутні голова парламенту Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами голови фракції Давида Арахамії, панікувати через російське вторгнення не варто.
- Він також наголошував, що Росія не нападе на нашу територію найближчим часом. Все тому, що кількість її військ біля кордонів України, недостатня для повномасштабного вторгнення.
- Окрім цього, 14 лютого на таємне засідання також збиралась Рада нацбезпеки та оборони. Також президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до українців.
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Повний допис Василевської
За підсумками засідання фракції за участю Президента.
чиновники, які тікають, мають повернутися протягом доби добровільно. Або в них будуть проблеми з поверненням в майбутньому.
Давид Арахамія запропонував флеш-моб депутатам, щоб фотографувались зі своїми родинами вдома.
потрібно проголосувати можливість добровільного онлайн голосування депутатів, які знаходяться на лікарняному. Їхні голосування відображатимуться на табло в залі засідань. Їхнє волевиявлення відбуватиметься шляхом підняття карток відповідного кольору, голоси рахуватиме лічильна комісія.
потрібно підвищити зарплати військовослужбовцям на 30% вже з 1 березня. Гроші частково візьмуть з підвищення ренти на газ, цей законопроект також потрібно буде ухвалити цього тижня.
В 1 читанні Президент закликав проголосувати законопроект про економічний паспорт українця.
Окрім цього, Володимир Зеленський зазначив, що йдуть переговори про надання Україні фінансової допомоги. Найбільше надають США, Великобританія, Євросоюз, найменше - Німеччина.
Щодня від паніки навколо гіпотетичного вторгнення Україна втрачає мільярди гривень: на котуваннях акцій, коливаннях гривні, здорожчанні пального.
Засідання за участю Президента, Прем’єр-міністра, спікера та голови фракції тривало менше 40 хвилин.