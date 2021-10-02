"Слуги народу" зібрали вже понад 150 підписів за відставку Разумкова

Нардепи з фракції "Слуга народу" на виїзному засіданні у Трускавці почали збирати підписи за відставку Дмитра Разумкова. Наразі відповідні листи підписали приблизно 160 парламентарів.

Про те, що нардепи від "Слуги народу" підписують спеціальні листи за усунення з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, розповів депутат Олексій Устенко.

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Підписи "слуг" за відставку Разумкова

За словами Устенка, наразі листи підписали приблизно 160 нардепів.

На момент мого підписання було більш ніж 150 підписів,

– зазначив депутат.

Згідно з інформацією джерел 24 каналу, підписи за відставку Разумкова збирали під час засідання силового блоку, на якому були присутні генпрокурорка Ірина Венедіктова, глава Міністерства внутрішніх прав Денис Монастирський, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков та інші.

Згодом Олександр Качура підтвердив інформацію про збір підписів, однак назвав дещо меншу кількість. "Вже було приблизно 120 підписів. Тобто це вже питання технічне – дозбирати потрібну кількість, щоб план заповнити", – додав нардеп.

Водночас Михайло Радуцький повідомив, що підпишеться за відставку, щойно отримає підписні листи. А Дмитро Наталуха заявив, що не підтримує ідею відправити Разумкова у відставку, бо "він – хороший спікер".

Згодом стало відомо, що 150 голосів за реєстрацію постанови про відставку Разумкова зібрали значно пізніше – о 17:30. Цю інформацію офіційно підтвердила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук



Наталуха виступив проти відставки Разумкова / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Можлива втрата Разумковим мандату

Крім того, Качура прокоментував і чутки про те, що Разумкова можуть позбавити мандату. "Ті, хто таке говорить, нехай покажуть статтю регламенту, як це можливо зробити", – закликав депутат.

Відставка Разумкова: що відомо

30 вересня глава Верховної Ради повідомив, що фракція "Слуги народу" ініціювала його відставку.

Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова.

Ці листи очільник фракції взяв і на виїзне засідання "слуг" у Трускавці. Спершу їх не підписували, однак згодом Арахамія уточнив, що запустить процес 2 жовтня.

Водночас в Офісі Президента наголосили, що Володимир Зеленський до цього процесу не причетний.