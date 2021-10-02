"Слуги" розповіли, коли почнуть процедуру відставки Разумкова у Раді

2 жовтня 2021 , 23:01
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У фракції "Слуга народу" домовилися, коли почнуть процедуру звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. З цим питанням вирішили не тягнути – постанову у Верховній Раді зареєструють вже у понеділок, 4 жовтня.

Відповідне рішення "слуги" схвалили на виїзному засіданні у Трускавці 2 жовтня. Про це заявила речниця партії Юлія Палійчук.

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Шляхом голосування депутати фракції вирішили з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із посади,
– розповіла Палійчук.

Нагадаємо, раніше прессекретарка "Слуги народу" казала, що станом на 17:30 фракція зібрала 150 підписів, які необхідні для того, щоб зареєструвати постанову про відставку. За словами нардепки Юлії Гришиної, голоси збирали "у спокійній атмосфері без будь-якого тиску".

Що відомо про відкликання Разумкова

  • 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процес зняття з посади Дмитра Разумкова. Він доручив видати підписні листи. Сам Разумков наголосив, що процесу не перешкоджатиме.
  • Перед тим політик казав, що за власним бажанням у відставку не піде. Він покине посаду лише, якщо так вирішать народні депутати.
  • Наразі головним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є віцеспікер Руслан Стефанчук.
Зверніть увагу! В Офісі Президента наголосили, що Володимир Зеленський не причетний до процесу відкликання Разумкова. Водночас на засіданні у Трускавці глава держави заявив журналістам, що усі члени "Слуги народу" мають дотримуватися програми партії. Адже за неї й голосувати 73% виборців. У разі, якщо конкретний політик має інші погляди, тоді йому слід "жити своїм особистим життям".
Автор: Софія Мінджоса