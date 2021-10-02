"Слуги" розповіли, коли почнуть процедуру відставки Разумкова у Раді

23:01

У фракції "Слуга народу" домовилися, коли почнуть процедуру звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. З цим питанням вирішили не тягнути – постанову у Верховній Раді зареєструють вже у понеділок, 4 жовтня.