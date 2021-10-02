"Слуги" розповіли, коли почнуть процедуру відставки Разумкова у Раді
У фракції "Слуга народу" домовилися, коли почнуть процедуру звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. З цим питанням вирішили не тягнути – постанову у Верховній Раді зареєструють вже у понеділок, 4 жовтня.
Відповідне рішення "слуги" схвалили на виїзному засіданні у Трускавці 2 жовтня. Про це заявила речниця партії Юлія Палійчук.
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Шляхом голосування депутати фракції вирішили з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із посади,
– розповіла Палійчук.
Нагадаємо, раніше прессекретарка "Слуги народу" казала, що станом на 17:30 фракція зібрала 150 підписів, які необхідні для того, щоб зареєструвати постанову про відставку. За словами нардепки Юлії Гришиної, голоси збирали "у спокійній атмосфері без будь-якого тиску".
Що відомо про відкликання Разумкова
- 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процес зняття з посади Дмитра Разумкова. Він доручив видати підписні листи. Сам Разумков наголосив, що процесу не перешкоджатиме.
- Перед тим політик казав, що за власним бажанням у відставку не піде. Він покине посаду лише, якщо так вирішать народні депутати.
- Наразі головним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є віцеспікер Руслан Стефанчук.