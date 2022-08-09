Посіпака путіна позвозив до Оленівки "міжнародних експертів" з КНДР та Нікарагуа

російські окупанти продовжують розганяти підлу брехню про свій теракт в Оленівці. Цього разу позвозили туди "експертів". Зокрема, з КНДР та Нікарагуа.

Надійність експертів викликає певні сумніви. Однак посіпака путіна леонід слуцький розповідає про "досить представницьку місію". Його заяви розтягнули російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Крім Нікарагуа та КНДР, "експертів" позбирали у Сербії та Італії. Прихильників кремлівської пропаганди знайшли й у Франції та Німеччині. Окупанти кажуть, мовляв, їх "об'єктивні висновки" допоможуть світові розкрити очі.

Привезли і Сігала

Також в Оленівку привезли актора американських бойовиків Стівена Сігала. Він давно симпатизує путінській політиці, а також має російський паспорт. Про його візит повідомляв пропагандист соловйов. Щоправда, навіщо там Сігал – загарбники не пояснили.

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