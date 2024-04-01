СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Симоньян
Джерело:Служба безпеки України
Служба безпеки України повідомила про підозру керівниці пропагандистського телеканалу Russia Today Маргариті Симоньян. Раніше росіянка закликала до вбивства українських дітей.
За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення Росії та воєнні злочини російських окупантів.
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Серед нових задокументованих злочинів пропагандистки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.
Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів на власному телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Йдеться передусім про участь Симоньян у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Владіміра Соловйова. Там вона активно агітувала за продовження атак по цивільній інфраструктурі України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру одразу за чотирма статтями: про геноцид, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії Росії.
Сумарно їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Російські пропагандисти погрожували Європі
- Пропагандисти "злили" в мережу запис розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus. Вони говорили про те, що для знищення Кримського мосту потрібно близько 20 ракет. Також мовиться, що міст дуже довгий, а українців треба підготувати. До навчань могли б залучити британців.
- Після цього окупанти вдалися до погроз. Маргаріта Сімоньян, яка опублікувала цю розмову, наголосила, що Росія готова надати відповідь. Вона апелювала до подій Другої світової та пообіцяла "нагадати Німеччині, чим завершилося бомбардування російських мостів минулого разу". Насамкінець пропагандистка закликала Берлін відреагувати негайно, бо нібито невідомо, що буде завтра.
- "Злиту" розмову не оминув увагою Дмітрій Мєдвєдєв. Він зібрав всі свої абсурдні думки в один текст, який оприлюднив у телеграмі. Колишній президент Росії переконував, що нібито німецькі військові так хочуть воювати, що "їх хлібом не годуй – дай пограти у війну". Канцлера Шольца він назвав "ліверним і миролюбним". А закінчив допис тим, що Німеччина нібито готується воювати з Росією.