Мобілізація строковиків в Україні: що змінюється з 1 серпня

На сьогодні в Україні триває проведення загальної мобілізації. З 1 серпня на строковиків чекають деякі зміни.

Так, тепер військові строкової служби, якщо з 24 лютого 2022 року закінчився строк їх служби, підлягатимуть мобілізації під час воєнного стану. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Що зміниться для строковиків з 1 серпня

Так, набув чинності закон стосовно проходження строковиками військової служби. Тепер військові строкової служби, якщо з 24 лютого 2022 року закінчився строк їх служби, підлягають мобілізації під час воєнного стану на загальних основах.

Таким чином, військові строкової служби можуть мобілізуватися тільки добровільно. Мобілізуватися можуть військові-строковики за таких умов:

строк служби яких вже закінчився, але його продовжили понад встановлені строки;

які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 серпня

чоловіки до 18 та від 60 років;

чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії;

військові, які мають дозвіл;

чоловіки та жінки держслужбовці.

Військові-строковики, які демобілізувалися за власним бажанням, отримують право на виплату до 100 тисяч гривень додаткових виплат, якщо вони беруть участь у бойових діях на фронті й 30 тисяч гривень за виконання бойових завдань пропорційно до днів місяця. Окрім цього, вони отримують зарплату відповідну посаді.