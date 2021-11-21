У "Слузі народу" розповіли, коли чекати висновків щодо спецоперації з вагнерівцями

21 листопада 2021 , 19:50
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Джерело:

"Дом"

Офіційне розслідування операції із затримання вагнерівців триває за трьома напрямками. За словами Федора Веніславського, державної зради чи "витоку" інформації з Офісу Президента не встановили.

Резонансу від "Вагнергейту" не було, – Веніславський

Представник президента у Конституційному Суді заявив, що обіцяного резонансу від розслідування Bellingcat не було. Тому тепер політичні опоненти Офісу Президента буцімто намагаються спотворити інформацію.

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Веніславський зазначив, що громадськість може ознайомитися з проміжним звітом Тимчасової слідчої комісії, однак він закликав дочекатися остаточного. 

Він має бути повнішим, комплекснішим, з урахуванням, зокрема, і тих матеріалів, які надали розслідувачі-журналісти Bellingcat,
– пояснив нардеп.

Напрямки розслідування спецоперації

  • Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України;
  • Державне бюро розслідувань під керівництвом Офісу генпрокурора;
  • розслідування Bellingcat та українських журналістів.

"Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки", – заявив Веніславський.

Головне про спецоперацію з вагнерівцями

  • У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовики ПВК "Вагнера". Режим Олександра Лукашенка заявив, що вони готували заворушення перед президентськими виборами.
  • Однак вже на початку вересня ЗМІ заявили, що Служба безпеки України готувала спецоперацію із затримання вагнерівців, адже ті воювали на Донбасі на стороні агресора. Спецоперацію буцімто зірвали через витік інформації з Офісу Президента.
  • 17 листопада 2021 року журналісти Bellingcat опублікували розслідування резонансної справи. Вони підтвердили, що українська влада справді готувала масштабну спецоперацію. Президент Володимир Зеленський буцімто знав про неї.
  • Провалилася плани нібито через прохання керівника Офісу Президента Андрія Єрмака перенести її на тиждень. Політик побоювався, що після затримання бойовиків, Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі. 
Автор: Софія Мінджоса