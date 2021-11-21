У "Слузі народу" розповіли, коли чекати висновків щодо спецоперації з вагнерівцями

Офіційне розслідування операції із затримання вагнерівців триває за трьома напрямками. За словами Федора Веніславського, державної зради чи "витоку" інформації з Офісу Президента не встановили.

Резонансу від "Вагнергейту" не було, – Веніславський

Представник президента у Конституційному Суді заявив, що обіцяного резонансу від розслідування Bellingcat не було. Тому тепер політичні опоненти Офісу Президента буцімто намагаються спотворити інформацію.

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Веніславський зазначив, що громадськість може ознайомитися з проміжним звітом Тимчасової слідчої комісії, однак він закликав дочекатися остаточного.

Він має бути повнішим, комплекснішим, з урахуванням, зокрема, і тих матеріалів, які надали розслідувачі-журналісти Bellingcat,

– пояснив нардеп.

Напрямки розслідування спецоперації

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України;

Державне бюро розслідувань під керівництвом Офісу генпрокурора;

розслідування Bellingcat та українських журналістів.

"Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки", – заявив Веніславський.

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