Відтерміновують перемогу, – у "Слузі народу" відреагували на відмову у реєстрації Вірастюка

У партії "Слуга народу" відреагували на те, що їх кандидата на проміжних виборах не зареєстрували нардепом. Сам Василь Вірастюк заявив, що здаватися не планує.

Як відреагувала партія

"Слуги" вважають, що політичні опоненти всіляко намагаються відтермінувати визнання Вірастюка переможцем на виборах народного депутата на 87 окрузі. Водночас там додали, що Центральна виборча комісія виконала рішення Верховного суду.

До теми Шевченко привітав рішення ЦВК не реєструвати Вірастюка нардепом

Політичні опоненти відбирають у жителів Прикарпаття право мати свого представника у парламенті та з його допомогою вирішувати нагальні проблеми,

– заявили у партії.

Там додали, що юристи докладно вивчать рішення Верховного суду, який скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем. Водночас у політсилі зазначили, що були третьою стороною у цьому судовому процесі, а тому не брали в ньому участь та не представляли власну позицію.

Вірастюк боротиметься за перемогу

Сам кандидат у нардепи заявив, що так просто не здасться. Він зазначив, що рішення ЦВК – "юридичні тонкості", пише телеграм-канал PavlovskyNews.

Коротко про вибори на Прикарпатті