У "Слузі народу" запевняють, що ще рано збирати "тривожну валізку" через агресію Росії

Наразі в українців немає потреба збирати "тривожну валізку" через можливий напад Росії. За словами Федора Веніславського, ця "валізка" потрібна не лише на випадок війни, а й при інших надзвичайних ситуаціях.

Про це член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив в інтерв'ю. Проте Веніславський наголосив, що "тривожна валізка" – може стати у нагоді не лише у випадку війни.

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"Тривожну валізку" збирати ще рано

Передчасно говорити про те, що зараз треба спеціально готувати "тривожну валізку" для того, аби реагувати у разі розширення агресії,

– заявив Веніславський.

Політик наголосив, що зібрати усе найнеобхідніше потрібне не лише під час війни, а й у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру. Під час цих ситуацій можна втратити документи.

Що таке "тривожна валізка" Це узагальнена назва базового набору речей, які можуть знадобитися за будь-якої екстреної ситуації. Туди входять мінімальний набір одягу, предмети гігієни, медикаменти, документи та інше.

У разі необхідності Україна зможе мобілізувати 400 тисяч резервістів

Зазначимо, що раніше Веніславський повідомив, що в разі необхідності Україна зможе мобілізувати 300 – 400 тисяч резервістів. Усі вони мають бойовий досвід.

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