На Сакський район Криму обрушився сильний смерч: моторошне відео
На заваді курортному сезону росіян в окупованому Криму не тільки "бавовна", але й сама природа. На Сакський район, де нещодавно була "бавовна", обрушився страшний смерч.
Стихія натякає росіянам, що варто тікати з Криму
У соціальних мережах з'явилося відео, як стихія бушувала у Сакському районі. Потужний смерч заввишки у багатоповерхівку не налякав людей, які вийшли на вулицю знімати відео.
До речі Що ж тоді на День Незалежності: у мережі жартують після "бавовни" у Керчі та Бельбеку
На відео видно, як потужний вихор підіймав із землі буквально все, що було на шляху. У соціальних мережах вже жартують, що навіть природа натякає росіянам покинути Крим. Окрім того, українці кепкують про ДРГ і застосування кліматичної зброї.
У соцмережах повідомляють, що смерч накрив Крим ще 18 серпня. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Водночас вихор пошкодив декілька авто й ферму.
На Сакський район обрушився сильний смерч: відео
"Бавовна" у Криму: що відомо
- У тимчасово окупованому Криму в серпні декілька разів привозили "бавовну". Перший такий випадок стався 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром Саки. На базі ворога було знищено від 8 до 24 літаків.
- Після "бавовни" на аеродромі Саки окупанти почали частіше використовувати аеродром Бельбек. Та і цей військовий аеродром, схоже, наздогнала карма.
- Ввечері 18 серпня на аеродромі Бельбек пролунало близько 4 вибухів. Також повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту.
- Зауважимо, що в окупованому Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.
Дізнайтесь більше – у мережі показали момент вибухів у Керчі: дивіться відео