російські ультранаціоналісти використають смерть доньки дугіна, – Денисенко пояснив яким чином

Смерть доньки дугіна, яка загинула в авто внаслідок вибуху, може зіграти добру службу для російських ультранаціоналістів. Вони можуть використати її, щоб прокласти шлях у вищі ешелони влади.

Таку думку 24 каналу озвучив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він додав, що група ультранаціоналістів нині перебуває у, так би мовити, другій лізі російської політики.

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Після смерті жиріновського в ультранаціоналізмі – вакуум

Денисенко розповів, що до групи ультранаціоналістів можна віднести гіркіна, прілєпіна, того ж таки дугіна. Вони намагатимуться зайняти той вакуум, який утворився в ультранаціоналістичному політикумі росії після смерті жиріновського.

До речі, його так само активно намагається заповнити мєдвєдєв. Крім того, всі бачать, що зюганов – уже мумія, яка нічого не може. А путін не молодшає,

– наголосив заступник міністра.

російська пропаганда просунула націоналістичну ідею

За словами Денисенка, російська пропаганда достатньо серйозно просунула націоналістичну ідею. Тому ультранаціоналісти цілком можуть увірватись у політикум і навіть мати фракцію в парламенті.

"Тому з цієї точки зору, я думаю, що смерть доньки дугіна будуть використовувати російські ультранаціоналісти, для того, щоб увірватись у вищий ешелон політики", – підкреслив він.

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кремль може використати цю подію для посилення мобілізації

Радник міністра МВС також припустив, що кремль, зі свого боку, використає смерть доньки дугіна, аби заохотити росіян до масової мобілізації на війну в Україні.

Нагадаю, що перед початком Другої чеченської війни фсб навмисно підірвало 3 будинки в москві, що стало сигналом до початку бойових дій,

– зазначив Денисенко.

Він додав, що нині починати війну вже не треба, вона й без того триває 6 місяців. Але ще більше "закрутити гайки" населенню і змусити його погодитися до масової мобілізації цілком можна.

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