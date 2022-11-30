Лукашенко опинився у цілковитій владі Путіна, – Яковенко прокоментував смерть Макея

Після смерті глави МЗС Білорусі Володимира Макея самопроголошений президент Олександр Лукашенко опинився у цілковитій владі Путіна. Саме цей міністр забезпечував багатовекторну політику країни упродовж багатьох років.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, цілком ймовірно, що Володимира Макея могли вбити. Вже є неперевірена інформація, що в його крові нібито знайшли певні домішки. Але результатів експертизи, звісно, немає.

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Макей – потужний символ багатовекторності Лукашенка. В Лукашенка немає ресурсів її здійснювати. Фактично за Лукашенка це робив Макей. Він був другою людиною в Білорусі, яка представляла вікно в Європу,

– зазначив Яковенко.

Звісно, упродовж останніх років від цієї багатовекторності майже нічого не залишилося. Але Макей принаймні допомагав Лукашенко хоча б якось відсторонюватися від Путіна. Зараз такої опції в білоруського диктатора не залишилося.

Лукашенко зараз у цілковитій владі Путіна

Як вважає Яковенко, в Лукашенка зараз фактично немає ніяких варіантів. Путін повністю його контролює, тому він буде його слухатися. Умовного ресурсу, що "я зараз піду на Захід" давно вже немає.

Макей все-таки не був такою "паличкою-виручалочкою". Але все ж була надія, що Лукашенко може в бік Заходу дивитися. Все, більше такого не вийде. Він повністю заручник Путіна,

– вважає Яковенко.

Зараз важко спрогнозувати, що Путін збирається зробити з Лукашенком. Адже його логіку має розбирати психіатр. Однак є ймовірність, що Лукашенко залишиться керувати Білоруссю, адже він зараз взагалі не має ніяких козирів і буде слухняним.

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