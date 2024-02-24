Путін вбиватиме далі: хто наступний у розстрільному списку

Нещодавно стало відомо про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Звичайно, кремлівський диктатор не збирається зупинятися та далі продовжить вбивати тих, хто йому заважає.

Це 24 Каналу зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона назвала імена російських діячів, які можуть стати наступними жертвами Кремля.

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Путін не зупиниться

Ольга Романова припустила, що наступними у розстрільному списку Кремля можуть бути російські опозиційний журналіст Володимир Кара-Мурза та опозиційний політик Ілля Яшин. У будь-якому випадку Путін точно не зупиниться на Навальному.

"Путін вбиватиме далі. Вбиватиме Кара-Мурзу, Яшина, нас за кордоном. Він буде конфіскувати майно. Ми тут намагаємось його зупинити, розповісти світу, що це страшно, що він не зупиниться", – наголосила вона.

Зверніть увагу! Володимир Кара-Мурза – російський опозиційний журналіст. Московський міський суд засудив його до 25 років колонії суворого режиму. З квітня 2022 року він перебував у російському СІЗО за звинуваченнями у так званих "фейках" про російську армію, держзраді та зв'язках з "небажаними" організаціями.

Політика Іллю Яшина Міщанський суд Москви 9 грудня засудив до восьми з половиною років ув'язнення в колонії загального режиму. Перед тим суд визнав його винним у поширенні так званих "фейків" про російську армію під час стріму про масові вбивства жителів українського міста Буча.

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