"Їжте кашу і любіть Україну": що відомо про загиблого на війні Назарія Гринцевича

На жаль, вдень 7 травня Україну сколихнула сумна звістка. На війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич, якому був всього 21 рік.

Про його смерть сьогодні повідомив заступник командира БрСпП "Азов" Микита Надточій. Захиснику всього два місяці тому – 10 березня, виповнився 21 рік. Назарій ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Після цього він там і залишився.

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Що відомо про українського захисника

Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка" три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої "де-не-ре". Відомо, що боєць був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні Азовсталі.

В межах великого обміну полоненими, що відбувся 21 вересня 2022 року, Назарія Гринцевича разом з 215 українськими військовополоненими повернули додому. Після звільнення він разом із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12". Там "Грінка" був командиром взводу оптичних спостерігачів

Загибель Назарія Гринцевича прокоментував майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр та екскомандира полку "Азов" Максим Жорін.

Назарій Гринцевич "Грінка". У 18 років він вже воював на Азовсталі, потім повернувся з полону, встав знову у стрій та загинув в бою. Попри такий вік, йому не потрібно було пояснювати, навіщо захищати свою країну,

– написав він.

Назарій "Грінка" Гринцевич" / Фото Маріанни Колос

Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну,

– ці слова Назарія назавжди залишаться в пам'яті його рідних, друзів та побратимів.

Назарій "Грінка" Гринцевич" / Фото Маріанни Колос

Відомо, що війну хлопець зустрів у Маріуполі. Назарій три місяці разом з побратимами утримував Азовсталь. Свій 19-й день народження хлопець зустрів обороняючи місто від загарбників. Так продовжувалося аж поки не надійшов наказ про збереження життя.

Трагічні втрати України у війні

Напередодні стало відомо, що під час виконання завдання на фронті 5 травня загинув госпітальєр Сергій Казнадій. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мало бути день народження. Герой боронив нашу країну на Авдіївському напрямку.

Відомий за роллю воїна з реклами Нової пошти військовий Євген Шумілов загинув на фронті. Чоловік був актором театру та кіно, проте обрав шлях захисту країни ще два роки тому. Євген загинув, захищаючи пораненого побратима.

Під час виконання бойового завдання загинув відеооператор та військовослужбовець Юрій Сілюк. Він воював у Донецькій області. До мобілізації чоловік працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював зі всеукраїнськими телеканалами.

На війні з Росією загинув військовий 3 батальйону бригади "Буревій" Ігор Черноусов з позивним "Торнадо". Побратими військового наголосили, що Ігор був не лише відмінним воїном, але й вірним другом, завжди готовим допомогти.

Редакціявисловлює свої співчуття сім'ї та близьким загиблого захисника, який до останнього подиху боронив нашу державу. Вічна пам'ять!