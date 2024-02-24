Тіло Навального повернули його матері: готується похорон політика

Російські слідчі 24 лютого нарешті віддали тіло загиблого Олексія Навального його матері. Наразі сім'я планує провести похорон опозиціонера.

Зазначимо, що Олексій Навальний помер ще 16 лютого – з того часу мати не могла отримати тіло сина. Згодом їй все ж показали тіло і вона підписала документи про смерть політика.

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Підготовка до похорону

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила, що матері опозиціонера нарешті віддали тіло сина. Вона подякувала всім, хто вимагав цього разом з командою та додала, що станом на зараз мати — Людмила Іванівна, все ще перебуває у Салехарді. Водночас планується похорон.

Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи влада заважатиме провести їх так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію щодо її надходження,

– повідомила Ярмиш.

Зазначимо, що два дні тому матір Навального записала відеозвернення, у якому розповіла, що їй не віддають тіло сина. Жінка записала відео, бо слідчі почали їй погрожувати, мовляв, зроблять щось із тілом, якщо вона не погодиться на таємний похорон. Людмила ж хотіла, щоб кожен охочий міг попрощатися з Навальним.

Наслідки смерті Навального