Тіло Навального повернули його матері: готується похорон політика
Російські слідчі 24 лютого нарешті віддали тіло загиблого Олексія Навального його матері. Наразі сім'я планує провести похорон опозиціонера.
Зазначимо, що Олексій Навальний помер ще 16 лютого – з того часу мати не могла отримати тіло сина. Згодом їй все ж показали тіло і вона підписала документи про смерть політика.
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Підготовка до похорону
Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила, що матері опозиціонера нарешті віддали тіло сина. Вона подякувала всім, хто вимагав цього разом з командою та додала, що станом на зараз мати — Людмила Іванівна, все ще перебуває у Салехарді. Водночас планується похорон.
Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи влада заважатиме провести їх так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію щодо її надходження,
– повідомила Ярмиш.
Зазначимо, що два дні тому матір Навального записала відеозвернення, у якому розповіла, що їй не віддають тіло сина. Жінка записала відео, бо слідчі почали їй погрожувати, мовляв, зроблять щось із тілом, якщо вона не погодиться на таємний похорон. Людмила ж хотіла, щоб кожен охочий міг попрощатися з Навальним.
Наслідки смерті Навального
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що у період з 16 по 18 лютого вище політичне керівництво країни-агресорки проводило у Москві наради з приводу подальшої долі російських опозиціонерів. За його словами, ці зустрічі відбулися у Кремлі після вбивства Олексія Навального у в'язниці.
- Зокрема, у Кремлі підіймали тему діяльності Михайла Ходорковського. Тривають дискусії щодо можливої "зачистки" всіх критиків диктаторського режиму. Водночас російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ.
- Додамо, що Путін 20 лютого підвищив у званні заступника директора федеральної служби виконання покарань Валєрія Бояринєва. Опозиційні ЗМІ пов'язують це зі смертю Олексія Навального в колонії, оскільки він накладав обмеження на опозиціонера.