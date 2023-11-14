Подарував гранати помічнику Залужного Частякову: ДБР та прокурори хочуть добитися арешту офіцера

Майор Геннадій Частяков був помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він загинув у свій 39-й день народження після того, як йому подарували справжні гранати.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері телемарафону прокоментувала справу щодо загибелі Геннадія Частякова. Вона заявила, що зараз тривають юридичні процедури, передає 24 Канал.

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Що розповіли у ДБР

Сапьян сказала, що офіцеру Апарату помічників Валерія Залужного повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Не так давно була спроба обрати йому запобіжний захід, але суд цього не зробив.

Прокуратура і слідчі ДБР не погоджуються з таким рішенням суду. І зараз уже подано апеляцію на рішення по запобіжному заходу,

– сказала вона.

За її словами, ДБР хотілося, щоб набув законної чинності той запобіжний захід, про який просила прокуратура. Сапьян зауважила, що ДБР разом зі слідчими чекають на результати експертиз. Вона додала, що більше не може повідомити деталей цього кримінального провадження.

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Медійним простором ширилася версія про те, що Частяков сприйняв небезпечний подарунок за сувенірні чарки. Однак нещодавно речниця МВС Мар'яна Рева наголосила, що той офіцер попереджав іменинника про те, що ці гранати є бойовими.

Раніше повідомлялося, що цей офіцер взяв без дозволу гранати DM 51A2. Він подарував 6 з них Частякову разом з пляшкою алкоголю, а 2 залишив у своєму кабінеті.

Нагадаємо, у справі про загибель помічника Залужного допитали понад 10 свідків. Це люди з місця роботи Частякова та ті, хто перебував у нього вдома в день трагедії.

Прокуратура раніше хотіла, щоб цього офіцера відправили під домашній арешт. За попередніми даними від ЗМІ, мовитися може про полковника Андрія Тімченка.