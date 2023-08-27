Лукашенко не на жарт злякався: які загрози для себе він вбачає після смерті Пригожина

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко серйозно вляпався, коли запросив вагнерівців у Білорусь. Тепер чітко видно, що його слово нічого не значить.

Про це 24 Каналу розповів керівник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що слова Лукашенка взагалі складно аналізувати. Він постійно суперечить сам собі.

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Лукашенко не почуває себе захищеним

Як наголосив Латушко, зрозуміло, що диктатори ніколи не пробачають зраду. Тому й Путін досить швидко розправився з Пригожиним. Лукашенко у цьому випадку вляпався у пастку, адже давав йому гарантії безпеки.

Тепер самопроголошений президент змушений виправдовуватися. Він переконує, що не надавав гарантії безпеки Пригожину.

Лукашенко дав гарантії безпеки, а фактично підставився. Стратегічно він програв і тепер змушений виправдовуватися. Він сьогодні має вигляд людини, чиє слово нічого взагалі не значить,

– зауважив Латушко.

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Крім того, після збиття літака Пригожина Лукашенко зібрав засідання, після якого залишив одну людину – керівника служби безпеки. Очевидно, що білоруський диктатор усвідомлює, що з ним може статися схожа ситуація. Адже його літаки також обслуговуються в Росії.

Знищення Пригожина: коротко