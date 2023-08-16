Відповів на незручне питання 5 словами: міністр фінансів ФРН пояснив, чи бажає смерті Путіну
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Німецький міністр вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Київ. У столиці він дав коротке інтерв'ю західним ЗМІ, в якому йому поставили незручне питання про Владіміра Путіна.
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер був в українській столиці з коротким діловим візитом. У Києві представники ЗМІ його запитали, чи бажає він смерті Владіміру Путіну.
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Що німецький міністр думає про російського диктатора
Лінднер не дав прямої відповіді, але й не ухилився від питання повністю.
Я нікому не бажаю смерті,
– сказав він.
Також міністр фінансів Німеччини розповів про своє ставлення до президента країни-агресорки. Він вказав на спроби російського тирана затягнути війну, щоб союзники зрештою обмежили свою підтримку України. Лінднер наголосив, що Путін не повинен досягти успіху в цьому. За його словами, Берлін докладає великих зусиль для збільшення потужностей з виробництва боєприпасів для ЗСУ.
Що Лінднер сказав про Україну
Лінднер заявив, що наша країна має перемогти у цій війні. Він також позитивно висловився щодо передання українським захисникам німецьких крилатих ракет Taurus.
Я особисто з розумінням ставлюся до потреби (України – 24 Канал) у крилатих ракетах. При цьому необхідно врахувати необхідні процедурні кроки. Але я хотів би, щоб ми вирішили це швидко. У цьому випадку швидкість є суттєвим фактором,
– сказав німецький міністр.
На його думку, отримання нашими воїнами цієї зброї під час контрнаступу є реалістичним сценарієм. Він висловив сподівання, що Україна отримає Taurus, але водночас наголосив, що Німеччина не повинна ставати учасником російсько-української війни. Також Лінднер додав, що наша держава має сама визначати умови щодо мирних переговорів.
Що кажуть експерти про Путіна
- Олег Жданов нещодавно у розмові з 24 Каналом припустив, що російський диктатор може використати свого двійника на міжнародній арені. Втім, Туреччина надіслала Путіну чіткий сигнал, що не потерпить цього.
- Михайло Подоляк раніше вказував на бажання Путіна продемонструвати російським елітам, що він залишається потужним лідером після невдалого заколоту Євгенія Пригожина. Радник голови ОП заявив, що президент держави-терориста також хоче показати свою значимість у глобальному політичному процесі.
- Однак Путін стрімко втрачає свій авторитет. Таку думку не так давно озвучив російський політолог Аббас Галлямов. Російський диктатор через свою політику опинився затиснутим в лещатах обставин, тому йому доводиться обирати між поганим та геть поганим.