Відповів на незручне питання 5 словами: міністр фінансів ФРН пояснив, чи бажає смерті Путіну

Німецький міністр вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Київ. У столиці він дав коротке інтерв'ю західним ЗМІ, в якому йому поставили незручне питання про Владіміра Путіна.

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер був в українській столиці з коротким діловим візитом. У Києві представники ЗМІ його запитали, чи бажає він смерті Владіміру Путіну.

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Що німецький міністр думає про російського диктатора

Лінднер не дав прямої відповіді, але й не ухилився від питання повністю.

Я нікому не бажаю смерті,

– сказав він.

Також міністр фінансів Німеччини розповів про своє ставлення до президента країни-агресорки. Він вказав на спроби російського тирана затягнути війну, щоб союзники зрештою обмежили свою підтримку України. Лінднер наголосив, що Путін не повинен досягти успіху в цьому. За його словами, Берлін докладає великих зусиль для збільшення потужностей з виробництва боєприпасів для ЗСУ.

Що Лінднер сказав про Україну

Лінднер заявив, що наша країна має перемогти у цій війні. Він також позитивно висловився щодо передання українським захисникам німецьких крилатих ракет Taurus.

Я особисто з розумінням ставлюся до потреби (України – 24 Канал) у крилатих ракетах. При цьому необхідно врахувати необхідні процедурні кроки. Але я хотів би, щоб ми вирішили це швидко. У цьому випадку швидкість є суттєвим фактором,

– сказав німецький міністр.

На його думку, отримання нашими воїнами цієї зброї під час контрнаступу є реалістичним сценарієм. Він висловив сподівання, що Україна отримає Taurus, але водночас наголосив, що Німеччина не повинна ставати учасником російсько-української війни. Також Лінднер додав, що наша держава має сама визначати умови щодо мирних переговорів.

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