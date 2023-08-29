Білий дім близький до того, щоб оголосити Кремль відповідальним за смерть Пригожина, – Reuters

Вслід за Джозефом Байденом смерть ватажка найманців Євгенія Пригожина прокоментувала його речниця. Вона пояснила, що у Вашингтоні думають про режим Владіміра Путіна.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр зробила заяву щодо смерті Євгенія Пригожина. У вівторок, 29 серпня, вона нагадала, що собою являє Кремль.

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Що сказали в Білому дому про Пригожина

Представниця адміністрації Джозефа Байдена заявила, що Білий дім близький до того, щоб оголосити Кремль відповідальним за смерть очільника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивств опонентів,

– зазначила вона.

Що казав Байден про Пригожина

Не так давно американський лідер заявив, що смерть ватажка найманців його абсолютно не здивувала. За його словами, в Росії "мало що відбувається, за чим не стоїть Путін".

Водночас президент США наголосив, що не знає достатню інформації, щоб дати більш конкретну відповідь. Також варто зауважити, що Байден раніше казав, що він був би обережним на місці Пригожина.