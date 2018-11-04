Смерть Катерини Гандзюк: у поліції назвали причину смерті

Очільник Нацполіції Києва Андрій Крищенко підтвердив факт смерті активістка та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції київської поліції.

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За його словами, повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило.

"Однак для перевірки інформації, що поширюється в соцмережах, до лікарні виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії", – додав він.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало, зі свого боку, сповістив, що на місце виїхала слідчо-оперативна група, передає "Українська правда".

Наразі співробітники поліції проводять огляд тіла та першочергові слідчі дії. Після висновків експертизи щодо причин смерті буде дана правова кваліфікація", – зауважив Тракало.

Також у поліції заявили, що причиною смерті Гандзюк став тромб, пише УНН.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.