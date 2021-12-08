Смертельна ДТП під Черніговом: рідні жертв та постраждалі отримають виплати
Джерело:Укрінформ
Органи місцевого самоврядування візьмуть на себе частину витрат для поховання загиблих у жахливій ДТП. Постраждалі у жахливій аварії та їхні родичі також згодом зможуть отримати страхові виплати.
Про це сказав директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Сергій Болдирєв. Наразі він очолює штаб по роботі з постраждалими та їхніми родичами.
Важливо Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо
За його словами, виплати рідні загиблих та постраждалі зможуть отримати через те, що перевізник, маршрутка якого потрапила в ДТП, добросовісний та працює легально. Ба більше, він страхує не тільки транспортні засоби, а й пасажирів.
Питаннями організації похорон і надання матеріальної допомоги постраждалим родинам займатимуться органи місцевого самоврядування. З місць уже дзвонили, цікавилися, і сьогодні ми будемо все це організовувати,
– сказав посадовець.
Він зауважив, що родичі загиблих зможуть претендувати на виплати не раніше, як через пів року, коли зможуть вступити у спадок.
Як просувається розслідування жахливої ДТП
Болдирєв додав, що ввечері 8 грудня правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла всіх невпізнаних загиблих. Пов'язані з цим проблеми були викликані різними причинами, зокрема:
- відсутністю документів,
- фізичними травмами пасажирів маршрутки.
Родичі постраждалих в автотрощі, які вчора приїхали до Чернігова, у підготовленому для них готелі не поселялися. Одні того ж дня поїхали додому, інші залишилися у близьких. Як наголосив Болдирєв, усіх, кому готель знадобиться, поселять і з харчуванням.
Що відомо про смертельну ДТП на Черкащині
- Моторошна автотроща сталася зранку 7 грудня неподалік села Брусилів. У маршрутку, яка їхала з Чернігова до Сосниці, влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.
- Один з ймовірних факторів, які могли спричинити аварію, – погодні умови. Водночас питання є ще і до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу.
- За фактом ДТП відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті кількох осіб. Прокуратура вже почала розслідування.
Наразі відомо, що всі загиблі пасажири маршрутки – жителі Чернігівщини. Наймолодшій було лише 19 років.Зверніть увагу! 8 грудня на Чернігівщині оголосили Днем жалоби за загиблими в цій масштабній ДТП.