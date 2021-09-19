Про це виданню повідомили джерела в поліції. За попередніми даними, загиблий був іноземцем.

Важливо У курортній Затоці чоловік влаштував стрілянину у барі, є вбитий

Кого підозрюють у вбивстві

Як зазначили джерела в поліції, стрілком вважають власника сусіднього пансіонату "Казка" Андрія Ткачука. Ще донедавна він був депутатом Затоківської селищної ради. Ввечері 18 вересня він нібито взяв до рук мисливську рушницю Kel-Tec KS7 і кілька разів вистрілив в металевий паркан.

Заряди 12 калібру (18,5 міліметра) пробили металеві листи, за якими у цей момент перебував загиблий. Під час затримання, як пишуть ЗМІ, Ткачук добровільно видав рушницю, з якої і був убитий іноземець. Він підкреслив, що не знав, що за стіною стояв чоловік, тож, умислу на вбивство у нього не було.

Екснардепу вже нібито повідомили про підозру за статтею 115 про умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу також намагаються зв'язатися з поліцією для уточнення деталей трагедії. Ми обов'язково доповнимо цей матеріал, коли з'являться нові подробиці.

Що відомо про загиблого

Видання пише, що застеленим виявився 36-річний громадянин Киргизстану, який працював охоронцем бару. Того жахливого вечора він отримав 5 вогнепальних поранень:

по одному – в обличчя та область серця;

3 – в руку.

Смертельною стала куля, яка влучила у грудну клітину. Від отриманих травм охоронець загинув на місці.

Правоохоронці розслідують справу про вбивство чоловіка у Затоці: дивіться відео