Смішні фани, які вирішили "влізти" у кадр: кумедні фото та відео про атмосферу фіналу ЛЧ

Затори із шанувальників футболу у центрі Києва, фани "Ліверпуля" намагаються переспівати вболівальників "Реалу", фінальний матч Ліги чемпіонів розпочато.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Олена Кук.

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"Тут справжнє футбольне божевілля", – запевнила Оленка.

З різних сторін до стадіону надходили величезні натовпи фанів "Реалу" та "Ліверпуля". Всі вони співали пісень та переодягалися. Також вона розповіла, що перед тим, як йти на стадіон, вболівальники, які приїхали з різних куточків світу, мали можливість залишити свої речі у спеціально відведених місцях.

"Я приїхав із самої Південної Африки, щоб побачити цю гру. Я їхав сюди аж 36 годин із трьома пересадками по дорозі. І тому в мене стільки різного одягу і сумок. Я їх вирішив залишити тут, аби вільно потрапити на матч, і не загубити речі дорогою назад", – розповів вболівальник Маркус.



Вболівальник Маркус

Організатори станції зберігання речей розповіли, що охочих скористатись послугою було безліч. Також перед матчем виникли невеликі проблеми зі світлом на стадіоні. Одна сторона стадіону була трішки більше освітлена за іншу.

Загалом, атмосфера перед матчем була позитивна, а вболівальники різних команд не зволікали ні секунди й щоразу намагались потрапити в кадр разом із кореспонденткою 24 Каналу.



Кумедні кадри з вболівальниками



Ні секунди без фанів



Кожен хоче потрапити у кадр



Кореспондентка в обіймах фанів



Усі вболівальники позитивно налаштовані