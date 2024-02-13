Росія за добу робить у кілька разів більше пострілів: де Україні дістати додаткові снаряди

Українським військовим критично бракує артилерійських снарядів. Західні партнери обіцяли мільйон боєприпасів, але й цього буде замало.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, коментуючи ситуацію з оснащенням української армії. За його словами, мільйон снарядів не дасть паритету з окупантами.

До теми Чехія придумала, як допомогти Україні з боєприпасами через проблему з обіцянкою ЄС

"Мільйон боєприпасів — це приблизно 2500–2700 на добу. Росія перестрілюватиме нас у три-чотири рази, а то й більше", – констатував Попович.

Де взяти ще снарядів

Україна має два шляхи розв'язання проблеми з боєприпасами. Вони залежать від внутрішньополітичної ситуації в США:

дочекатися ухвалення пакета допомоги й отримати боєприпаси, що дасть виграти час для нарощення власного виробництва й у країнах ЄС;

якщо Вашингтон за певних обставин не ухвалить відповідну допомогу, шукати боєприпаси десь на стороні.

Це вже Чехія пропонувала: закуповуймо боєприпаси в третіх країнах, щоб покрити цей мільйон і якнайшвидше взятися за наступний. Нарощувати власне виробництво, спробувати замінити дронами,

– зазначив Попович.

Допоки це питання не вдасться розв'язати, треба буде стати в оборону, оскільки тоді боєприпаси не так швидко витрачаються, як під час наступу.

Ситуація зі снарядами для України: останні новини

З обіцяного мільйона боєприпасів ЄС може передати Україні лише 524 тисячі. Це має статись ближче до березня 2024 року.

Європейські партнери роблять усе можливе, щоб наростити виробництво снарядів. Зокрема, концерн Rheinmetall побудує в Німеччині новий завод, боєприпаси з якого постачатимуть й Україні.

Унаслідок гострої нестачі снарядів українські військові змушені ретельно добирати ціль, яку уразити. Окупанти це знають, тому далі запускають ракети й безпілотники.