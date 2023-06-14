Захисту не існує, – Жданов пояснив, чому росіяни панікують через снаряди зі збідненим ураном

Пентагон закликає надавати Україні танки Abrams у комплекті з боєприпасами зі збідненим ураном. Схоже, що немає вагомих перешкод для цього. У Росії вже починають дуже нервувати через це рішення, адже для їхньої техніки удар таким снарядом буде фатальним.

Снаряди зі збідненим ураном надзвичайно потужні. Вони можуть пробити будь-яку бронетехніку. Особливо легко це буде з радянськими танками, які є у Росії. Про це 24 Канал розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Чому снаряди зі збідненим ураном так лякають росіян

У виданні The Wall Street Journal опублікували статтю про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена серйозно задумалась про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Їх хочуть поставляти разом з американськими танками Abrams.

Росіяни такого рішення дуже бояться. Але не через начебто "радіоактивність" матеріалу.

В мене є підозра, що це преса роздуває більшу проблему, ніж вона є насправді. Снаряди зі збідненим ураном входять до боєкомплекту танку. Це штатний боєприпас, як і в танків Challanger,

– зауважив Олег Жданов.

За переконанням військового експерта, в комплекті з танками "Абрамс" неодмінно будуть і снаряди зі збідненим ураном.

"Росія так нервує, тому що проти цього боєприпасу немає захисту. Якщо снаряд влучить в бронеоб'єкт, неважливо який, це стовідсоткове ураження. Якщо ти попав в нього, то все захисту від нього не існує", – наголосив Жданов.

Не допоможуть ані активна броня, ані радіолокаційні засоби. До того ж якісь російських танків лише знижується. Здебільшого у них немає нових танків, а лише радянського виробництва.

Що таке снаряди зі збідненим ураном

Це бронебійні снаряди підвищеної сили. Наявність збідненого урану дозволяє пробивати найпотужнішу броню та знищити ворожий екіпаж.

Але зауважимо, що збіднений уран – не радіоактивний матеріал (хоч і вважається токсичним і канцерогенним), а надміцний метал, який виробляється з відходів процесу збагачення урану.

Олег Жданов про можливе надання снарядів зі збідненим ураном та підтримку Заходу: дивитись відео

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