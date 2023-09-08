Випалює практично все всередині танка: на що здатні снаряди зі збідненим ураном
Сполучені Штати виділяють новий пакет військової допомоги для України. В нього зокрема увійдуть снаряди зі збідненим ураном. Це дуже потужне підсилення для ЗСУ і страшний сон для росіян.
Снаряди зі збідненим ураном фактично стовідсотково знищують ворожу бронетехніку. Детальніше про особливості та принцип роботи цих боєприпасів 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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У чому особливість снарядів зі збідненим ураном
Сполучені Штати довго вагалися і з приводу надання України касетних снарядів, а потім – і снарядів зі збідненим ураном. Але все ж після довгих дебатів у Пентагоні оголосили про прийняття відповідного рішення. Є фактор, який міг на це вплинути.
Вони передають свої танки ABRAMS, а вони якраз розроблені під роботу так званими БОПСами (бронебійні оперений підкаліберні снаряди – 24 Канал). Це такий оперений дротик, яким стріляє танк і пробиває фактично будь-яку броню будь-якого танка чи БМП,
– пояснив Роман Світан.
Крім того, збіднений уран є пірофорним, тобто за температури вищої ніж 600 градусів самозаймається. Це дає снаряду змогу випалити практично усе всередині танка.
Кінетична енергія цього дротика є надзвичайно великою, адже вага збідненого урану у два з половиною більша ніж сталі. Тому зрештою всю кінетичну енергію він передає броні, проламуючи її. Згодом вона переходить у теплову і займається сам уран всередині.
"Не передати такі боєприпаси – це щонайменше відмінусувати 50% можливостей самого танку ABRAMS. Фактично це основний бойовий снаряд для роботи танком", – підсумував військовий експерт.
Повна розмова із Романом Світаном: дивіться відео
Україну підтримують озброєнням: останні новини
- У четвер, 7 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 600 мільйонів доларів. Він зокрема допоможе посилити українську ППО та допомогти ЗСУ в розмінуванні територій.
- Тим часом у Європейському Союзі планують подвоїти виробництво боєприпасів, аби допомогти Україні. Так, виробництво снарядів має зрости до 600 тисяч снарядів станом на кінець цього року. Водночас наступного року виробництво може зрости близько до мільйона снарядів.
- Нещодавно про нову допомогу оголосила й Німеччина. До останнього пакета увійшли боєприпаси, тягачі й автомобілі.
- Зауважимо, що на думку радника голови ОП Михайла Подоляка Україна вийшла на фінальні етапи війни. А головне питання залишається у швидкості постачання зброї. За спостереженням Подоляка, наші партнери починають розуміти це й трохи менше боятися переступати "червоні лінії" Кремля, надаючи Україні необхідне озброєння.