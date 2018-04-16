Снайпери на полюванні: як захиститися від ворожої кулі

Статистика втрат від куль снайперів у російсько-українській війні шокує. Нині снайперські обстріли – основна причина загибелі наших бійців.

З липня минулого року втрат від рук ворожих снайперів більше, ніж навіть від мінометних обстрілів. Так від артилерії загинуло 17 бійців, а від снайперського вогню – 52 (загалом з листопада-2016 і донині – 91).

У когось може складатися враження, що війна на Донбасі – якась несучасна. Бо на позиціях можна бачити поряд зразки зброї і техніки як сучасні, так і з минулих століть. Кулемети Максима разом з ДШК, наприклад. Саперні лопатки, мішки з землею, брезент, фортифікації, що нагадують першу і другу світові. Однак...

У змерзлу і порожню землю вдивляються десятки сучасних прицілів, біноклів, перископів. Прилади нічного бачення ловлять найменший відблиск світла вночі. Тепловізійні приціли вишукують найменші прояви життя та руху. Безпілотники з ІЧ-системою і тепловізійними камерами видивляються найменші сліди від людей, теплих окопів, опалюваних бліндажів, двигунів, техніки...

Невидимі лазери пошукових систем ворога полюють на відблиск нашої оптики, лінз, очей. Заносять координати в електронну базу цілей, наводячи ворожих снайперів чи міномети. А об'єктиви фото- і веб-камер з великим наближенням цілодобово вишукують жертву для далекобійних високоточних снайперських гвинтівок.

Всього цього ти можеш не знати і не бачити, йдучи з лопатою 1957-го року випуску копати траншею. Але ти – учасник цієї війни.

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Нехтування технікою безпеки – основна причина смертей

Такої думки дотримується військовий експерт та волонтер фонду "Повернись живим", а в минулому – розвідник 53-ї механізованої бригади Андрій Римарук.

"Весна-осінь – найулюбленіші періоди роботи снайперів. Як наші так, і ворожі снайпери виходять на полювання. Підвищення смертності спровоковане не активізацією снайперського вогню, а, скорше, нехтуванням технікою безпеки з нашої сторони", – говорить Римарук.

Лінія розмежування досить широка. Інколи відстань між нашим опорним пунктом і окупанта – 2-3 кілометри. Українські військові зазвичай гинуть у населених пунктах, де відстань до ворога мінімальна, додає експерт. Йдеться про Зайцеве, Жованку, Верхньоторецьке, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку, Широкіне, Водяне. Інколи вона складає 150-200 метрів, що для снайпера ­– вкрай вигідна дистанція.

Буває, підрозділ більше року стоїть на тих самих позиціях. У бійців інстинкт самозбереження з кожним місяцем, що вони там стоять, зменшується. Думають, що ідеально знають ворога, його позицію та повадки. І тут – куля. Хлопці мають розуміти, що стоять на ділянці, яка є ласим шматочком для ворожих снайперів. Тому треба остерігатись і не висуватись. Завжди думати про себе і про товариша, який зліва,

– коментує Римарук.

Окрім того, обмін інформацією між підрозділами має бути правильним, додає експерт. Кожен командир роти має максимально передати інформацію своєму наступнику, коли один підрозділ замінює інший на позиції.

Перископи можуть вберегти голову

На думку експерта, найелементарніший захист від ворожої кулі – використання перископів. Тому нехтувати ними точно не варто. Приблизно за 37 доларів можна купити річ, яка дасть бійцю додатковий шанс. Та й нестачі цього приладу в країні не має. Їх повно на складах Генштабу АТО. Основна проблема – несвоєчасне подання заявок на їх отримання, наголошує Римарук.

"Перископи можна поставити на всі опорні пункти вздовж лінії розмежування. Проте дуже часто відповідні служби підрозділів несвоєчасно подають заявки. Це самострата. Бо бригада дізнається, що виходить на ділянку буквально за тиждень – півтора. Прийшло розпорядження – зібрались і поїхали. У командирів батальйонів не вистачає часу, щоб забезпечити свої роти і взводи необхідними засобами спостереження", – говорить Римарук.

Як допомогти українській армії?

Тим часом, українські військові дають гарну відповідь. За даними експерта, від рук наших снайперів за останні три місяці загинуло більше 50 російських бойовиків.

Основна потреба сьогодні – у якісній тепловізійній оптиці для наших снайперів, які теж щоденно виходять на полювання. Є потреба і в безпілотних апаратах.

Допомогти захисникам можна тут.

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