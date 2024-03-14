Зима посеред березня: в яких областях і як довго ще буде сніг

У частині областей України знову пройшов сніг. Подекуди навіть утворився покрив.

В яких областей ще сніжитими найближчими днями, як довго будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Скільки ще йтиме сніг

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 14 березня в більшості областей, у наступні дві доби на Півдні та Сході, у п'ятницю і в центральних областях пройде невеликий дощ та мокрий сніг. тим часом на решті території без істотних опадів.

Також, додали синоптики, вночі та вранці 14 – 15 березня у більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде східний, південно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 14 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, на Закарпатті та в Криму 1 – 6 тепла. Вдень 3 – 9, втім, на крайньому Заході та Півдні, 16 березня в Україні, окрім східних областей, 7 – 13 градусів тепла.

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, на 16 – 17 березня очікуються тільки дощі. Втім, пройдуть вони майже по всій Україні.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз від Ігоря Кібальчича