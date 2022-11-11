Звільнена Снігурівка святкує повернення додому: неймовірне відео

10 листопада Збройні Сили України зайшли у Снігурівку, що на Миколаївщині. Місцеві жителів з радістю та сльозами на очах зустріли наших Героїв.

Про це інформує 24 канал. Тепер місто звільнене від російських загарбників і вони більше не повернуться туди.

До теми ЗСУ звільнили Снігурівку на Миколаївщині: чому це важливий логістичний вузол, пояснюємо на карті

Звільнена Снігурівка святкує повернення додому

На опублікованому відео можна побачити, як мешканці Снігурівки та українські захисники радіють, що нарешті у їхньому місті немає окупантів. Люди вийшли у центр з державними прапорами та слухали гімн України.

Поверненню додому радіють не тільки дорослі, але й діти.

Мешканці Снігурівки радіють звільненню від окупантів: дивіться відео

Снігурівка – важливий логістичний вузол, оскільки тут сходяться всі дороги в центральній частині російського плацдарму на правому березі Дніпра. Через нього проходить залізниця із Кривого Рогу до Миколаєва та з Херсона на північ. Російські війська окуповували Снігурівку для потенційного просування у бік Миколаєва.

Нагадаємо, що Снігурівка розташована на правому березі Дніпра в Миколаївській області – приблизно за 50 кілометрів на північ від Херсона і за 70 кілометрів на схід від Миколаєва. Місто перебувало під окупацією російської армії з березня.

Яка ситуація на фронті: останні новини

Українські військові продовжують просуватися по лінії фронту ближче до лівого берега Дніпра. Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи й намагаються врятуватися втечею.

Українські військові 10 листопада звільнили з окупації село Новокаїри у Херсонській області.

Ситуація на звільнених територіях Херсонщини – складна. Особливо постраждали інфраструктурні об'єкти, комунікацій і будівлі – зокрема і соціальної сфери.

За словами Залужного, загальна площа відвойованої території сягає до 1 381 квадратних кілометрів. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

Варте уваги – ЗСУ зайшли в Снігурівку Миколаївської області: дивіться відео