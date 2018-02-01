Собчак буде просити дозволу української влади, щоб поїхати в анексований Крим

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, буде відвідувати Крим лише з дозволу української влади.

Про це вона сказала в інтерв'ю RTVI.

"Крим, за міжнародними домовленостями українським. У будь-якому випадку, заїжджати буду з української території", – сказала Собчак.

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При цьому вона додала, що хоч можливість поїздки не виключає, але зараз відвідувати окупований Крим не планує.

Вибори російського президента відбудуться вже 18 березня. ЦВК РФ зареєстрував телеведучу Собчак в кандидати в президенти.