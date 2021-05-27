Софію Сапегу визнали політв'язнем

Софію Сапегу – дівчину Романа Протасевича – 26 травня визнали політичним в'язнем. Правозахисники вимагають негайно звільнити Сапегу та припинити її переслідування.
Організації із захисту прав у Білорусі наголосили, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися з численними порушеннями та фальсифікаціями. Світова спільнота не визнала їх демократичними та вільними.
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Правозахисники наголосили, що білоруси вийшли на мирні протести, які не становили загрози для національної та громадської безпеки. Водночас спецпідрозділи МВС атакували людей та застосували до них зброю.
Підписали заяву 7 організацій:
- Правозахисний центр "Весна";
- "Правова ініціатива";
- Центр правової трансформації Lawtrend;
- Білоруський центр документації;
- "Білоруський Гельсінський комітет";
- Консультативний центр з питань сучасної міжнародної практики та їх впровадження у постійне право людини;
- "Ініціатива FORB";
- Білоруський дім прав людини імені Бориса Звозскова.
Історія Софії Сапеги
- Софію Сапегу та її хлопця – ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича –затримали у Мінську 23 травня. Пара поверталася до Вільнюса з Греції на борту літака Ryanair.
- Через начебто повідомлення про замінування літак примусово посадили у білоруській столиці. Однак з пасажирок розповіла, що Протасевич просив бортпровідника не робити цього. Блогер зізнався, що у Мінську його можуть вбити.
- Перед затриманням Сапега встигла написати лише одне слово – "мама".
- Мати дівчини Анна Дудич розповіла, що про долю доньки дізналася зі ЗМІ. За словами жінки, закохані "були на відпочинку, звичайна поїздка з молодою людиною, нічого за собою не тягне".
- Згодом у мережі опублікували відеозвернення Сапеги. Дівчина зізналася, що начебто є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", яка публікує особисту інформацію правоохоронців.
- Сапегу 25 травня взяли під варту на 2 місяці.