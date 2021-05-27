Софію Сапегу визнали політв'язнем

Софію Сапегу – дівчину Романа Протасевича – 26 травня визнали політичним в'язнем. Правозахисники вимагають негайно звільнити Сапегу та припинити її переслідування.

Організації із захисту прав у Білорусі наголосили, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися з численними порушеннями та фальсифікаціями. Світова спільнота не визнала їх демократичними та вільними.

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Правозахисники наголосили, що білоруси вийшли на мирні протести, які не становили загрози для національної та громадської безпеки. Водночас спецпідрозділи МВС атакували людей та застосували до них зброю.

Підписали заяву 7 організацій:

Правозахисний центр "Весна";

"Правова ініціатива";

Центр правової трансформації Lawtrend;

Білоруський центр документації;

"Білоруський Гельсінський комітет";

Консультативний центр з питань сучасної міжнародної практики та їх впровадження у постійне право людини;

"Ініціатива FORB";

Білоруський дім прав людини імені Бориса Звозскова.

Історія Софії Сапеги